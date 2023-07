De Laurentiis, dono do Napoli, quer manter astros do time

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/07/2023 - 15:45 Compartilhe

Os astros do Napoli Victor Osimhen e Kvicha Kvaratskhelia, muito cobiçados por grandes equipes, vão ficar no time italiano, insistiu nesta terça-feira o dono do clube, Aurelio De Laurentiis, garantindo que não há necessidade de vendê-los, no momento em que os campeões da Itália se preparam para lutar pelo bicampeonato da Serie A.

O atacante nigeriano Osimhen estava envolvido em negociações de transferência neste verão depois de marcar 31 gols na temporada passada, que viu o Napoli conquistar o ‘Scudetto’ pela primeira vez em 33 anos.

Em entrevista à AFP, De Laurentiis, de 74 anos, disse não ter recebido nenhuma oferta concreta por Osimhen, cujo valor de mercado ele avalia em 150 milhões de euros (R$ 802 milhões na cotação atual).

No mês passado, ele revelou que Osimhen já havia dado sua palavra para renovar seu contrato de dois anos até 2027, enquanto o brilhante craque georgiano Kvaratskhelia estaria disposto a aceitar o dobro de seu atual salário de 1,2 milhões de euros por ano (R$ 6,42 milhões) para ficar na Campânia, onde explodiu já em sua primeira temporada.

Durante a apresentação oficial da nova camisa do Napoli na segunda-feira, o dirigente garantiu aos jornalistas que Osimhen a usaria na próxima temporada, a menos que houvesse uma “oferta mais do que indecente”.

“Antes de tudo, Osimhen tem mais dois anos de contrato e Kvaratskhelia quatro. Então podemos continuar falando sobre renovações de contrato e tentar satisfazer o apetite voraz de seus agentes, mas o certo é que cabe ao Napoli decidir o que fazer”, disse De Laurentiis.

Mas o dirigente sabe que, a certo nível, não pode competir com esses clubes, cujo poder financeiro é quase ilimitado.

Já seu zagueiro Kim Min-jae está prestes a se transferir para o Bayern de Munique, por cerca de 60 milhões de euros (R$ 321 milhões).

O dirigente se diz confiante de que, apesar das mudanças, o Napoli terá novamente um elenco forte para iniciar a campanha pelo bicampeonato em sua visita ao promovido Frosinone em agosto, mesmo que outro grande nome deixe o clube.

“Nossos objetivos não mudaram: temos que vencer, vencer, vencer e vencer o máximo possível. Mas veremos, são tantos parâmetros, não sabemos como outros clubes fortalecerão suas equipes”, concluiu De Laurentiis.

td/bm/cd/aam/cb

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias