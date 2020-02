De La Hoya aceita ceder espaço de sua estátua no Staples Center para Kobe Bryant

Oscar De La Hoya aceita ceder o espaço de sua estátua no lado de fora do ginásio Staples Center, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a Kobe Bryant. O ex-campeão mundial e atual empresário do boxe afirmou em um programa de rádio ser preciso honrar a memória do jogador de basquete, que morreu em um acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro.

“Não quero faltar ao respeito”, afirmou De La Hoya, ao programa da Rádio 92.3 FM. “Se for necessário, podem tirar minha estátua para colocar a de Kobe. É o mínimo que posso fazer. Temos que honrar Kobe sempre. Não podemos esquecer. Ele fez muito por Los Angeles”.

Em 2008, De La Hoya, que nasceu em Los Angeles, foi homenageado com uma estátua de cinco metros de altura em frente ao lendário ginásio, onde joga o Los Angeles Lakers, equipe de Bryant. Outras lendas como Magic Johnson, Shaquille O’Neal e Wayne Gretzky, ex-jogador de hóquei no gelo do Los Angeles Kings, também possuem estátuas no local.