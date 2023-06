De la Fuente despacha pressão e se firma como técnico da Espanha: ‘Estávamos no caminho certo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 21:00 Compartilhe

O cargo de técnico da equipe principal da Espanha caiu no colo de Luis de la Fuente após a saída de Luis Enrique, que deixou a seleção depois da Copa do Mundo. O atual treinador vinha sendo contestado e chegou nas fases finais da Liga das Nações pressionado, no entanto, tudo mudou com o título do torneio, o primeiro sob o seu comando e o primeiro da equipe espanhola desde a Eurocopa de 2012.

O treinador não escondeu a felicidade pela conquista e mostrou confiança com o trabalho. “Tive certeza de que estávamos no caminho certo. Essa vitória vai nos dar mais tranquilidade e segurança. Graças a Deus tive essa oportunidade. Exigimos muito de nós mesmos e conseguimos tirar o máximo. Quando a oportunidade foi dada, não a desperdiçamos.”

De La Fuente optou por exaltar seus jogadores durante boa parte da coletiva de imprensa. “Não tenho palavras para descrever o que sinto pelos jogadores. Depois de uma temporada muito longa e cansativa, eles deram um exemplo de profissionalismo nesta concentração. Também estou muito feliz por toda a comissão técnica e por toda a Espanha.”

O comandante ainda revelou que esteve muito tranquilo durante todo o embate. “Tínhamos trabalhado as penalidades e estava muito tranquilo. Disse aos jogadores para ficarem tranquilos, porque fizeram um grande trabalho e para mim foram campeões de qualquer maneira. Vamos desfrutar disto, que é incrível, e depois pensaremos em buscar a classificação para a Eurocopa.”

Um dos nomes mais citados por jogadores e diretoria após a conquista do título foi o do técnico Luis Enrique. O próprio goleiro Unai Simón, que defendeu duas das seis cobranças de pênalti da Croácia, citou seu ex-comandante.

“Sabíamos que seria um jogo muito apertado contra um rival muito forte na defesa. Achei que não precisaríamos ir para os pênaltis, mas nos comportamos bem e conseguimos o título. Dedico a conquista a todos os meus companheiros e ao corpo técnico que nos permitiu ultrapassar o obstáculo em Portugal e chegar até aqui.”

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, também seguiu a mesma linha. “Sofremos muito, mas todos os espanhóis merecem isso. Este título era necessário porque na Espanha há muitos meninos e meninas que começam a jogar aos cinco anos e são necessários títulos para se empolgar e ter referências. Isto é para todos. Luis Enrique e sua comissão técnica fizeram parte disso e o dedicamos a todos os espanhóis.”

O foco da Espanha a partir de agora é nas Eliminatórias da Eurocopa. A Espanha é a terceira colocada do Grupo A, com três pontos, contra quatro da Geórgia e nove da Escócia. Noruega tem um. O Chipre, na lanterna, continua com zero.

