De La Cruz está ansioso por 1º jogo diante da torcida do Flamengo: ‘Será lindo, emocionante’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/12/2023 - 19:25 Para compartilhar:

O meio-campista uruguaio De la Cruz, anunciado como presente de Natal no Flamengo, não esconde sua ansiedade pela primeira partida diante da torcida rubro-negra. Acostumado a jogar contra quando defendia o River Plate, ele já imagina ser aplaudido no Maracanã lotado.

“Eu já havia enfrentado (o Flamengo) em algumas oportunidades, mas precisava conhecê-lo. É um grande clube, que tem uma grande torcida, que sempre acompanha”, afirmou, nesta terça-feira. “Espero me encontrar com a torcida, essa nação, e que nos apoiem porque coisas importantes vão vir”, disse, já prevendo o calend[ário longo de 2024.

Ainda ser apresentado oficialmente, o reforço não vê a hora de se enturmar aos novos companheiros e a começar a provar em campo que os R$ 79 milhões investidos à vista para tirá-lo do clube argentino valeram.

“Imagino que vai ser algo muito lindo, emocionante (o encontro com a torcida). Já joguei contra e agora estarei do outro lado e espero desfrutar, assim como minha família (essa nova era no clube)”, mostrou entusiasmo o reforço.

Contratado depois de longo namoro entre Flamengo e River Plate, De La Cruz chega para “fechar” o meio-campo do Flamengo com Pulgar, Gérson e Arrascaeta. A briga ainda deve ganhar a sombra de mais um volante e do experiente Éverton Ribeiro, a quem Tite promete mais oportunidades.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias