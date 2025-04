De Ketelaere desfalcará Atalanta em jogo decisivo contra Bologna

BERGAMO, 10 ABR (ANSA) – Pensando no importante jogo contra o Bologna, a Atalanta não terá disponível para o confronto Charles De Ketelaere, uma das principais peças da equipe treinada por Gian Piero Gasperini.

O jogador belga sofreu uma distensão muscular no adutor da coxa e poderá ficar fora de combate por pelo menos três semanas, de acordo com estimativas da imprensa local.

Além de perder o decisivo jogo diante do rossoblù, o atleta também deverá desfalcar a Dea no clássico lombardo contra o Milan e será dúvida para o duelo diante do Lecce.

Na terceira posição do Campeonato Italiano, a Atalanta tem apenas um ponto de vantagem sobre o Bologna e está dois à frente da Juventus. As equipes da Lazio, da Roma e da Fiorentina também aparecem coladas.

De Ketelaere, de 24 anos, soma 30 partidas pela Atalanta na atual edição da Série A, tendo contribuído com cinco gols e cinco assistências. (ANSA).