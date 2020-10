De Jong elogia Messi: ‘Quando pode fazer a diferença, sempre consegue’ Em declarações à Uefa, o meio-campista do Barcelona disse que o argentino é o melhor jogador do mundo

Titular da equipe ao lado de Lionel Messi, Frenkie De Jong elogiou o talento do argentino. Em declarações à Uefa, o meio-campista holandês disse acreditar que o camisa 10 do Barcelona é o melhor jogador do mundo.

– Quando Messi está no seu time, é claro que tem o melhor jogador do mundo ao seu lado. Ele tem que estar em sua melhor posição para fazer a diferença e nós precisamos nos adaptarmos a ele. Quando ele recebe a bola numa posição que possa fazer a diferença, ele fará. Sempre – disse o holandês.

Mesmo tendo revelado vontade de deixar o Barcelona na última janela de transferências, Messi resolveu seguir no clube espanhol. Desde 2004/05, são 737 partidas, 636 gols e 281 assistências.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também