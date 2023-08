De herdeiro da Globo a dono de farmacêutica bilionária: relembre os namorados ricos de Marina Ruy Barbosa

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 10/08/2023 - 10:45 Compartilhe

A fila amorosa andou para Marina Ruy Barbosa, de 28 anos, que está namorando com o empresário Abdul Fares. Na noite de quarta-feira, 9, a atriz trocou beijos com o amado durante o desfile de sua marca de roupas, que aconteceu no Rio de Janeiro.

Abdul Fares não é único namorado bem de vida da ruiva, que tem um gosto específico para se relacionar. De herdeiro da Globo a dono de farmacêutica bilionária, a IstoÉ Gente relembra abaixo os namorados podres de rico de Marina Ruy Barbosa. Confira!

Roberto Marinho Neto

Roberto Marinho Neto, que é herdeiro da TV Globo – e atualmente casado com Fiorella Mattheis, já teve um breve romance com Marina Ruy Barbosa.

Segundo informações da Revista Forbes, o patrimônio de Roberto Marinho Neto é de R$ 14 bilhões.

Caio Nabuco

Marina e Caio Nabuco tiveram um relacionamento durante quase um ano. O término do namoro aconteceu em junho de 2015.

O empresário carioca é sócio de uma renomada empresa brasileira na área de comércio exterior, a Cotia Trade. Caio ainda é um dos membros da tradicional família paulista Nabuco, influente e reconhecida no ramo financeiro e fundadora de uma das maiores seguradoras do país.

Alexandre Negrão

Marina Ruy Barbosa e o piloto Alexandre Negrão foram casados durante três anos. Eles se casaram em 2018 e anunciaram o término do relacionamento em janeiro de 2021.

Negrão está na lista de bilionários brasileiros, divulgada pela revista Forbes. A família dele ocupa a 100ª posição, com um patrimônio total de R$ 4, 7 bilhões. A fortuna foi acumulada com investimentos em vários setores da economia, como energia, imóveis e agropecuária. A origem da fortuna da família negrão foi com a Medley, que chegou a ser o maior laboratório de genéricos do Brasil, comprado pela francesa Sanofi em 2009, por 644 milhões de dólares.

Eles ainda controlam a empresa Aeris e fabrica pás para turbinas de energia eólica do Ceará. Além disso, são donos de uma das maiores fazendas de gado do país, em Goiás, e de imóveis de luxo na Europa.

Guilherme Mussi

No final de 2021, Marina e o ex-deputado federal Guilherme Mussi começaram a namorar, mas em dezembro de 2022 o relacionamento do casal chegou ao fim.

Apesar de declarar apenas R$ 100 mil de patrimônio, Mussi vem de uma família abastada. Seu pai é Carlos Henrique da Silva Ferreira, diretor da Fiesp e acionista majoritário de uma empresa de mineração, que costuma ser uma das principais doadoras durante suas campanhas eleitorais.

Abdul Fares

Abdul Fares, novo namorado de Marina Ruy Barbosa, é milionário. Descendente de libaneses, ele é herdeiro da rede de Lojas Marabraz, além também de ter investimentos e ser sócio de outras empresas.





