De graça: projeto ‘Meu Amigo Comunitário!’ castra animais de colônias

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subem) iniciou, neste sábado, o projeto ‘Meu Amigo Comunitário’, que vai castrar, de graça, castra animais de colônias. Primeira ação aconteceu neste sábado no Campo de Santana, no Centro; Aterro do Flamengo, na Zona Sul; e na Vila Kennedy, na Zona Oeste, e esterelizou 150 animais, que receberam, ainda, chips de identificação.

Microchip implantado nos animais – Divulgação “Esse é um projeto de grande importância para nossa cidade, estamos lutando contra o abandono e o sofrimento dos nossos animais! A Proteção Animal do Rio precisa do nosso apoio. Os protetores trabalham arduamente para manter a integridade desses animais”, disse o o Subsecretário de Bem-Estar Animal, Roberto de Paula.

“Os animais serão esterilizados, cadastrados e identificados através de microchips subcutâneos. Já demos início ao processo licitatório para aquisição dos microchips e material para tocar o projeto”, revelou o subsecretário.

Você também pode solicitar o cadastramento da colônia do seu bairro no Projeto “Meu Amigo Comunitário!” É só comparecer na Prefeitura do Rio, com original e cópia da Identidade, do CPF, comprovante de residência, duas fotos 3×4, fotos dos animais e da localização deles e endereço da colônia.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, de 10h às 16h, na Rua Afonso Cavalcanti 455 – Prédio Anexo – 8° andar – Ala A – Sala 845 – Cidade Nova, ou pelo WhatsApp: (21) 9-9399-3968, nas redes sociais através da página Subem Oficial.