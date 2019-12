De Gea falha feio e Manchester United é superado pelo lanterna Watford no Inglês

Nada deu certo para o Manchester United neste domingo. O time do técnico Ole Gunnar Solskjaer viu o goleiro espanhol De Gea falhar feio e foi derrotado por 2 a 0 para o lanterna Watford, fora de casa, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixa o Manchester United mais longe dos primeiros colocados e quebra uma sequência de seis jogos sem perder. O time de Manchester caiu para a oitava colocação, com 25 pontos, fora, portanto, da zona de classificação às ligas europeias.

O Watford permanece no último lugar, com 12 pontos, mas agora ganha fôlego para tentar iniciar uma arrancada para deixar a zona de rebaixamento. Foi o primeiro triunfo da equipe treinada por Nigel Pearson em casa no torneio.

O jovem João Pedro, ex-Fluminense, de 18 anos, foi apresentado antes da partida e parece ter dado sorte ao Watford, que tem mostrado melhora em sua performance nos últimos jogos. Neste domingo, depois de um primeiro tempo fraco, nivelado por baixo, os mandantes cresceram na etapa final e contaram com falhas do Manchester para vencer.

O primeiro erro veio de quem menos se espera: De Gea, considerado um dos melhores de sua posição. Aos cinco minutos, o goleiro espanhol aceitou chute fraco e mascado do atacante senegalês Ismaila Sarr de dentro da área. Ele tentou encaixar, mas viu a bola passar por entre as suas mãos.

Quatro minutos depois, Wan-Bissaka deu um carrinho imprudente dentro da área e o juiz marcou a penalidade. Troy Deeney bateu no meio do gol e fechou o placar.

A única boa notícia para o United foi a entrada de Pogba. O meia francês não jogava desde o final de setembro e entrou em campo na metade da etapa final. Ele teve atuação discreta nos poucos minutos que jogou.