De folga, seleção feminina de vôlei se classifica para fase final da Liga das Nações

Ainda sem apresentar o seu melhor voleibol, a seleção brasileira feminina conseguiu se classificar para a fase final da Liga das Nações na madrugada deste sábado, graças à vitória da República Dominicana sobre a Sérvia por 3 sets a 2. A seleção, assim, está garantida entre as oito melhores da fase classificatória.

A classificação da equipe de José Roberto Guimarães teve um fator brasileiro. A República Dominicana tem como treinador o paulista Marcos Kwiek e jogou a sua melhor partida na Liga das Nações mesmo não tendo mais chance de avançar. A vitória foi de virada por 22/25, 25/15, 23/25, 25/19 e 15/10.

O Brasil ocupa atualmente o quinto lugar, com 21 pontos e sete vitórias, atrás de Estados Unidos, Polônia, Turquia e China. A seleção feminina vem de derrotas para Canadá e Turquia, esta na última sexta-feira, quando levou 3 a 0.

O treinador da Turquia, Daniele Santarelli, inclusive, usou as redes sociais para dar explicação sobre, segundo ele, uma fala que havia sido tirada do contexto. Ele exaltou o vôlei brasileiro e pediu desculpas pelo ocorrido.

“Eu nunca disse que o time do Brasil não tem qualidade. É o oposto disso. O Brasil é um dos melhores times do mundo, se não o melhor. No vídeo completo, eu só disse que, quando a recepção não está boa, elas têm menos qualidade no ataque como qualquer outro time do mundo. Eu espero que as pessoas comecem a pensar com mais cuidado sobre o que elas dizem nas redes sociais. Essas palavras não podem me machucar, mas podem machucar algumas outras pessoas. Obrigado por sua compreensão e sinto muito”, disse o treinador.

O Brasil volta à quadra neste domingo, às 10h30, contra a Tailândia, apenas para tentar melhorar sua classificação. A última vaga entre os classificados para a fase final do torneio está entre Japão e Sérvia.

