De férias, Sheron Menezzes exibe corpão em clique de biquíni

Após terminar as gravações de sua personagem Gisele, da novela ‘Bom Sucesso, trama das 19h da Globo que acabou no final de janeiro, Sheron Menezzes está aproveitando muito suas férias em Galápagos, no Equador, ao lado do marido, Saulo Bernard, e do filho do casal Benjamin, de 2 anos.

Nesta quinta-feira (6), a atriz usou seu perfil no Instagram para compartilhar um clique onde aparece de biquíni exibindo ótima forma física. “Eu acho que vi um gati… Ah não, é um Leão Marinho mesmo”, escreveu ela na legenda da foto brincando em referência à sua pose.

Após compartilhar o momento relax, Sheron recebeu muitos elogios em sua rede social como “Lindíssima”, escreveu uma seguidora, “Bela, que corpo”, deixou outra.

Confira a publicação da atriz em seu Instagram: