De férias nos EUA, Jade Picon impressiona seguidores com novos cliques

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 1:54 Compartilhe

Jade Picon arrancou suspiros nesta quinta-feira, 27, com uma nova sequência de fotos publicada em seu Instagram. De férias das telinhas desde o fim de “Travessia”, em maio, a influenciadora e atriz já passou por destinos como Croácia, Tailândia e, agora, Los Angeles (EUA). Ela visita a cidade para um evento da marca Adidas.

Na sequência de fotos, Jade aparece vestindo conjunto de camisa e shorts, com top branco por baixo. O look estiloso foi complementado por óculos de sol vermelhos e tênis vintage com meia na canela.

Os cliques arremataram mais de 120 mil curtidas e 2 mil comentários na rede social de Jade. Elogios como “Perfeita” e “Muito linda” não foram poupados pelos fãs da influenciadora.

Confira:

Jade Picon

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias