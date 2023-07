De férias nos EUA, Ivete Sangalo viaja em motorhome de luxo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 5:36 Compartilhe

De férias nos Estados Unidos, Ivete Sangalo compartilhou com seguidores nesta segunda-feira, 10, seu meio de transporte inusitado no país. Nos stories do Instagram, ela mostrou que alugou um motorhome (casa motorizada) enorme para toda a família.

“Família pequena vocês sabem como é, né? Dessa vez a mamãe exagerou. Olha que legal, gente: De férias, com 51 cabeças, a gente tem esse motorhome que nos trouxe lá de Palm Beach para cá”, brincou, na rede social.

A cantora está passando dias na cidade de Orlando, na Flórida, onde fica o Walt Disney World. Nos vídeos, ela mostra o ônibus que tem salas de estar e jantar, cozinha, quarto e banheiro.

“Gente, é muito legal. Tem geladeira, micro-ondas, televisão, máquina de lavar, banheiro, ar-condicionado, ‘ventiladorzinho’ para tirar uma onda e lua de mel”, completou. Confira imagens:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias