De férias no Jalapão, Aline Riscado posa nua em cachoeira

Aline Riscado está curtindo um período de férias no Jalapão, em Tocantins. A dançarina chegou a visitar uma cachoeira na região e compartilhou a experiência nas redes sociais, ao postar uma foto em que aparece completamente nua.

Na legenda, ela refletiu sobre seu ano: “Agradecendo a Deus e aos meus mestres de luz por mais um ciclo lindo que está se encerrando! Esse ano foi e tá sendo especial demais! Aprendi tanto, encontrei pessoas tão especiais… vivi momentos como este que estou vivendo de tanta conexão e liberdade, fiz tão bem a mim mesma e a todos…aceitei minhas falhas tirando o maior proveito de todos os ensinamentos… trabalhei pra caramba, ri, gargalhei, chorei… e como chorei..principalmente de felicidade e gratidão!”.

“Eu amo viver essa experiência na Terra! A cada ano que passa eu me sinto mais forte, segura de quem eu sou e do meu propósito…a cada ano eu amo mais como se meu coração fosse explodir de tanta emoção! Esse momento da foto foi mágico! Eu, a natureza, o Sol e claro, muitos seres de LUZ que não consegui ver com os olhos materiais, mas consegui sentir fortemente com toda a minha alma! Essa conexão foi a mais pura e verdadeira, foi um presente! Eu vibro gratidão! Namaste”, completou.

Confira o post abaixo: