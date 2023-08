De férias no Caribe, Sheron Menezzes mostra corpão em foto de biquíni

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 0:55 Compartilhe

Sheron Menezzes deixou seguidores de queixo caído nesta quinta-feira, 3, com um clique estonteante. No Instagram, a atriz mostrou um pouco de seu dia em Curaçao, no Caribe.

“Bun diaaa”, escreveu ela, fazendo um trocadilho. Na foto, Sheron aparece de costas e mostrando o bumbum enquanto veste um biquíni preto e branco cavadíssimo. Ela está de frente para um cenário paradisíaco de mar e rochas.

A intérprete de Sol em “Vai na Fé” está de férias desde o fim das gravações da novela, há cerca de duas semanas. A trama das 19h da TV Globo está em sua reta final, com exibição do último capítulo nos dias 11 e 12 de agosto.

Nos comentários da publicação, a atriz recebeu uma chuva de elogios. “Sou admirador da Sheron Menezzes, com todo respeito. Só fico pensando que novela ela vem aí… Esperando… Não demora, por favor”, tietou um fã. “Olha ela! Que abundância”, brincou outra.

Confira:

