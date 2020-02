De férias, Juliana Paes curte viagem em Fernando de Noronha

Após viver a protagonista Maria da Paz na novela das nove ‘A Dona do Pedaço, da Globo, com isso, tendo uma vida corrida por conta de muito trabalho, Juliana Paes está curtindo muitos suas merecidas e esperadas férias.

Esse ano, a atriz resolveu fugir do agito do Carnaval e foi com toda a família para Fernando de Noronha com o marido, Carlos Eduardo Baptista, e dos filhos, Antônio, de 6 anos, e Pedro, de 8.

Vote:

As 50 mais sexy de 2020

Os 50 mais sexy 2020

Para compartilhar cada momento da viagem com seus amigos, seguidores e fãs, Paes está publicando várias fotos em seu perfil no Instagram. Nos cliques compartilhado pela famosas, ela exibiu um corpão em ótima forma e apareceu ao lado dos filhos e do marido.

Confira as fotos da viagem que Juliana Paes publicou em suas rede sociais: