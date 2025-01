De férias, João Guilherme posa ao lado de Bruna Marquezine em praia paradisíaca

João Guilherme, 22, utilizou as redes sociais para compartilhar novos registros de suas férias neste domingo, 5. Ao lado da namorada, Bruna Marquezine, o ator posou nas águas paradisíacas de São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Com a legenda “Magia em São Miguel Dos Milagres”, o filho do Leonardo postou fotos do momento em que estava em alto mar, acompanhado da namorada e de seus cachorros. Em uma das imagens, ainda é possível ver Marquezine fazendo carinho em um dos cãozinhos.

Os cliques dos animais encantaram os seguidores, e até amigos do casal entraram na onda. Nos comentários, Maisa escreveu: “Eu preciso ver esses cachorros, meu deus”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

No final de 2025, os dois já haviam chamado a atenção da mídia ao viajarem juntos na temporada de férias. Na época, os dois passaram o Natal em Orlando, nos Estados Unidos, na companhia do empresário Rodrigo Branco.