De férias com CR7, Georgina Rodríguez posta foto ousada em iate de luxo

Aproveitando alguns dias de férias em Sardenha, na Itália, a modelo Georgina Rodríguez publicou uma foto ousada nas redes sociais. O clique da companheira de Cristiano Ronaldo foi registrado no iate do jogador.

Em seu Instagram, Georgina publicou uma imagem em que aparece usando um biquíni preto e mostra o bumbum arrebitado no reflexo do iate. A foto veio combinada com outros registros, que mostram a modelo se divertindo com os filhos e o craque português.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio)

O casal está na Itália para curtir as férias, após o término da temporada de Cristiano no Al Nassr, da Arábia Saudita.

CR7 é pai de Cristiano Ronaldo Jr., de 13 anos, dos gêmeos Eva Maria e Mateo Ronaldo, de cinco, Alana, também de cinco e primeira filha do atacante ao lado de Georgina, e Bella Esmeralda, de 11 meses.

