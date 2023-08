De férias, Ana Maria Braga faz aparição no ‘Mais Você’ e anuncia novidade pessoal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 14:49 Compartilhe

De férias do “Mais Você“, Ana Maria Braga está curtindo alguns dias em Israel. Contudo, na manhã desta quinta-feira, 17, a apresentadora deu uma pausa na viagem para fazer uma aparição surpresa no programa ao vivo. Na ocasião, ela contou uma novidade pessoal.

Segundo Ana Maria, vai aproveitar a viagem para se batizar no Rio Jordão, local onde Jesus Cristo foi batizado, segundo a Bíblia. “A gente batiza quando nasce, para quem é católico, e eu vou me batizar novamente, amanhã (18), no Rio Jordão, ao norte do Mar da Galileia. […] Todas as pessoas que passam por aqui [vem] principalmente pelo batismo que foi feito por São João Batista em Jesus Cristo, no Rio Jordão. […] Segundo os historiadores e a Bíblia, foi nesse rio que Jesus foi batizado”, anunciou.

“Eu vou em um local onde é preparado para a gente entrar. Você pode trazer o padre ou pode ir e se batizar. Junto com a sua família, você mergulha a cabeça no rio e sai. É muito simbolismo, mexe muito com a alma da gente que acredita em Deus e Jesus”, detalhou a apresentadora.

