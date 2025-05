De ex-BBB a marca global: como Gil do Vigor simboliza a revolução da comunicação

Gil do Vigor saiu do BBB direto para contratos com gigantes como Vigor, Santander e Casas Bahia — e hoje, entre publis e um PhD nos EUA, tornou-se uma marca global. O ex-BBB representa um fenômeno cada vez mais comum no mercado: celebridades e influenciadores que constroem autoridade e transformam sua imagem em capital estratégico de mercado.

Para o estrategista e CEO global Sternberg Cherkesian, essa é a face mais visível de uma transformação profunda. “A comunicação deixou de ser suporte. Hoje, ela move o mercado. As marcas que entenderem isso sairão na frente; as que ignorarem, vão sumir”, alerta o executivo, que também é autor do livro Autoridade – Notoriedade Pública Mudando o Mundo, disponível na Amazon.

Segundo projeções da Group Lookstar, empresa que Cherkesian comanda, o setor da comunicação deve ultrapassar 3 trilhões de dólares no PIB global até 2030, impulsionado por collabs, inovações disruptivas, inteligência artificial e alianças estratégicas.

A GSMA Intelligence reforça a tendência: até o fim da década, mais da metade das conexões móveis do planeta utilizará 5G, abrindo espaço para uma nova era da conectividade — e da comunicação. No segundo trimestre de 2024, o setor de Tecnologia da Informação cresceu 22%, impulsionado por plataformas de conteúdo, IA e publicidade digital.

Para Cherkesian, construir autoridade pública tornou-se questão de sobrevivência. “Não é mais sobre estar online, é sobre ser referência. Se sua marca não tem reputação, ela é invisível”, reforça. A estratégia, segundo ele, vai além das redes sociais: envolve também presença em buscadores, mídia orgânica e até narrativas institucionais consistentes.

O executivo destaca ainda o impacto das collabs entre marcas — como a ação entre o Duolingo e o McDonald’s, ou entre artistas e grandes empresas — como uma engrenagem essencial da nova economia da atenção. “Você pega emprestado o protagonismo de outra marca e entrega uma experiência inesperada. É entretenimento estratégico”, explica.

Esses conceitos estão por trás do lançamento da Wellmexh, nova plataforma do grupo Lookstar, que pretende revolucionar a forma como empresas e profissionais constroem relevância. “A comunicação agora é pop. E quem não se adaptar será apagado pelo algoritmo”, conclui.