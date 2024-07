De casamento marcado, Maraísa dá ‘unfollow’ e apaga fotos com noivo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 10:48 Para compartilhar:

A sertaneja Maraísa pode estar em crise no relacionamento com Fernando Mocó. Com casamento agendado para outubro, a cantora deixou de seguir o noivo nas redes sociais e apagou as fotos que tinha com ele em seu perfil do Instagram. Fernando, por sua vez, ainda segue a artista.

Maraísa e o noivo estão juntos desde julho de 2023 e noivos desde setembro. Vale lembrar, no entanto, que essa não seria a primeira vez que o casal enfrenta uma crise.

Em novembro de 2023, a sertaneja e o empresário pararam de se seguir no Instagram e arquivaram as fotos que tinham juntos. Questionada a respeito do fato, Maraísa relatou que era difícil conciliar o relacionamento com a agenda profissional atribulada. Três dias depois, no entanto, a artista surgiu usando a aliança de compromisso novamente.

O site IstoÉ Gente entrou em contato com a assessoria da artista e atualizará esta nota quando obtiver um parecer.