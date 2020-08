‘De Casa com o LANCE!’: Júnior Negão será o convidado desta segunda-feira

O ‘De Casa com o LANCE!’ recebe um dos grandes destaques do futebol sulcoreano nessa segunda-feira. Trata-se do atacante Júnior Negão, brasileiro que se destaca na Ásia e segue quebrando recordes. Ele irá conversar com a equipe do LANCE! às 10h, diretamente do instagram do site (@DiarioLance).

Natural de Salvador e criado em Manaus, Júnior é o maior artilheiro do planeta desde o retorno do futebol por conta da pandemia do Covid-19, com 18 gols em 15 jogos, registrando mais gols do que sete das 11 equipes da competição.

Desde 2017 atuando no país, Júnior fez parte da seleção da liga nos últimos dois anos e é ídolo no futebol local.

SOBRE O ‘DE CASA COM O LANCE!’



O “De casa com o LANCE!” é um programa apresentado exclusivamente através do Instagram do site. No formato home office, nossa equipe irá receber convidados exclusivos de diferentes esferas, como atletas, profissionais e influenciadores digitais, além da participação dos leitores com perguntas ao vivo. Para não ficar de fora, acompanhe o nosso Instagram (@diariolance) e o Twitter (@lancenet).

