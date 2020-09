‘De Casa com o LANCE’: Ex-auxiliar de Mourinho, José Morais é o convidado desta terça-feira

Depois de ser auxiliar técnico de um dos maiores treinadores da história, chegou a hora de trilhar seu próprio caminho como treinador. Aos 55 anos, José Morais dá os primeiros passos em sua trajetória na profissão. Nesta terça-feira, o profissional é o convidado do “De Casa com o LANCE” a partir das 10:00h (horário de Brasília), diretamente do Instagram do LANCE! (@DiarioLance).

Angolano naturalizado português, José foi assistente de José Mourinho na Inter de Milão entre 2009 e 2010; No Real Madrid entre 2010 e 2013; no Chelsea entre 2013 e 2016. Conquistou a Champions League, o Campeonato Italiano e a Copa Itália pela Internazionale; o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa pelo Real Madrid; a Copa da Liga Inglesa pelo Chelsea, entre outros títulos.

Atualmente, Morais comanda o Jeonbuk Motors, da Coréia do Sul. Este é o seu quarto time como treinador, já que teve passagens anteriores no AEK (Grécia), Barnsley (Inglaterra) e Karpaty (Ucrânia).

SOBRE O ‘DE CASA COM O LANCE!’:

O “De casa com o LANCE!” é um programa apresentado exclusivamente através do Instagram do site. No formato home office, nossa equipe irá receber convidados exclusivos de diferentes esferas, como atletas, profissionais e influenciadores digitais, além da participação dos leitores com perguntas ao vivo. Para não ficar de fora, acompanhe o nosso Instagram (@diariolance) e o Twitter (@lancenet).

