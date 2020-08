De casa com o L!: Cofundador da OutField é o convidado desta sexta Lucas de Paula é uma das cabeças gestores de um dos projetos estratégicos no esporte brasileiro cada vez mais conhecidos e estará no Instagram do LANCE! às 17h

O “De casa com L!” desta sexta-feire recebe Lucas de Paula, cofundador da empresa “OutField”, uma das grandes potências no setor de marketing e desenvolvimento estratégico no futebol brasileiro. Às 17h, em live no Instagram do LANCE!, o especialista explicará essa nova tendência dos atletas brasileiros em pensarem em suas carreiras como uma marca.

Com 11 anos destinados a maior parte à elaboração de novos modelos de negócio e análises estratégicas, o convidado desta sexta explicará mais sobre este ramo que está em crescimento no esporte. A “OutField Consulting” promove o intercâmbio de ideias e estratégias dentro do esporte.



SOBRE O ‘DE CASA COM O LANCE!’

O "De casa com o LANCE!" é um programa apresentado exclusivamente através do Instagram do site. No formato home office, nossa equipe irá receber convidados exclusivos de diferentes esferas, como atletas, profissionais e influenciadores digitais, além da participação dos leitores com perguntas ao vivo.

Assista abaixo ao nosso papo com o treinador Daniel Paulista, atualmente no comando do Sport.

