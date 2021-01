De cara nova! Veja os detalhes do novo patrocínio exclusivo para o time feminino do Corinthians Timão confirmou acordo com a TellVoip Group, empresa com mais de uma década no ramo de tecnologia que chega para estampar sua marca na barra frontal da camisa por 12 meses

Na tarde de sábado (23), o Corinthians confirmou a chegada de um novo e exclusivo patrocinador para o time feminino em 2021. Trata-se da TellVoip Group, que estampará sua marca na barra frontal da camisa alvinegra. O acordo celebrado terá duração de 12 meses.

Diretora da modalidade, Cristiane Gambaré celebrou o acordo.

– Empresas parceiras são sempre bem-vindas e ficamos felizes de ver grupos como a TellVoip enxergando no futebol feminino uma possibilidade de exposição da sua marca. Com a evolução constante que estamos vivendo, espero que mais empresas vejam na modalidade uma forma de aparecer até internacionalmente – disse.

José Colagrossi Neto, superintendente de Marketing, Comunicação e Inovação do clube, também comemorou a chegada do novo patrocinador.

– Dou as boas-vindas à TellVoip como nova patrocinadora do futebol feminino do Corinthians. A conquista desse novo patrocínio confirma não só a liderança de nossas meninas como também todo o compromisso da gestão do presidente Duilio Monteiro Alves no sentido de priorizar a continuidade da trajetória de glórias dessa que é a principal equipe feminina das Américas – comentou Colagrossi Neto.

Já para Flávio Ferrari, presidente da TellVoip Group, patrocinar o futebol feminino do Timão é um motivo de orgulho.

– Para a TellVoip é uma honra estar na camisa do Corinthians. O futebol feminino traz alegrias para muitos corinthianos e queremos que em 2021 esses momentos felizes se multipliquem, agora conosco ao lado. Por mais de uma década ajudamos no estreitamento das relações das empresas com seus clientes e agora é uma felicidade imensa ter essa relação próxima com o Time do Povo – concluiu.

A TellVoip desenvolve aplicações para pequenas, médias e grandes empresas e estará pela primeira vez na camisa corinthiana. Essa foi a terceira empresa a confirmar sua exposição nos uniformes do futebol feminino em 2021. Além dela, estarão banco BMG e a universidade UniDrummond. O Timão das minas mantém ainda parceria com a Danone e com a HCA.

