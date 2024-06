De bungee jump a karaokê, João Rock oferece diversão além dos shows

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 16:57 Para compartilhar:

A 21ª edição do João Rock acontece neste sábado, 8, em Ribeirão Preto (SP). Além do line-up genuinamente brasileiro, com grandes nomes do rock, pop e seus subgêneros distribuídos em quatro palcos principais – João Rock, Brasil, Aquarela e Fortalecendo a Cena –, o evento é conhecido por proporcionar, juntamente com marcas patrocinadoras e apoiadoras, experiências únicas para quem está no festival.

“Temos muito orgulho do João Rock ter se tornado uma vitrine para grandes marcas interagirem com seus públicos. A cada ano, em parceria com as empresas, conseguimos construir estratégias por meio de ações que garantem a representatividade da cultura brasileira”, comenta Marcelo Rocci, um dos organizadores do Festival.

Mais shows

Em uma ação inédita, a Jack Daniel’s levará para o João Rock o JackStage, palco exclusivo criado pela marca para acolher os talentos revelados no Concurso de Bandas, além de algumas surpresas. Haverá, ainda, o palco da Eisenbahn, que receberá uma programação de pocket shows. O público também poderá mostrar seu talento, soltando a voz em um karaokê, com banda, no Estande Coke Studio.

Para os apaixonados por adrenalina

Uma das novidades deste ano é o Bungee Jump Unfiltered, atração promovida pela Eisenbahn — marca premium do Grupo HEINEKEN — patrocinadora master do festival. Para eternizar a memória radical, os saltos serão filmados em câmera lenta e ficam disponíveis via QR Code, permitindo que o público reviva cada segundo da experiência. Para participar, é necessário pegar uma fila virtual.

Outra atração que vai elevar o nível de adrenalina é a tirolesa da Mike’s, com 120 metros de extensão e 18 metros de altura. Quem quiser se aventurar e sobrevoar a estrutura do evento deve fazer o cadastro no site oficial do Festival.

Destaque, também, para a Roda-Gigante do Banco do Brasil. Com 22 metros de altura, ela garante muita diversão e uma vista panorâmica do entorno do Parque Permanente de Exposições. A participação é gratuita e o agendamento pode ser feito na hora.

Seguindo nas alturas, a Vivo terá um balão personalizado no local. Clientes da operadora poderão subir a bordo, mediante agendamento. Um tobogã que finaliza em uma piscina de bolinhas, trazido pela Crokíssimo, completa a lista.

Esporte

O universo dos esportes é parte importante do João Rock. Na rampa Half Pipe – considerada uma das maiores pistas da América Latina –, o público poderá conferir as manobras do hexacampeão mundial Sandro Dias, além de skatistas convidados da marca Red Bull.

Visão privilegiada e cenários instagramáveis

Alguns espaços terão uma visão privilegiada para os palcos. É o caso do Camarote Lagunitas — espaço VIP do festival bem em frente ao Palco João Rock. Pela primeira vez como patrocinadora oficial, a Porto terá um lounge especial para clientes e corretores da região, próximo ao Palco Brasil, com diversas ativações. Para quem está em busca de cenários instagramáveis para atualizar as fotos, o espaço “camarim” de O Boticário é uma boa dica.

O João Rock 2024 ainda conta com outros patrocinadores e apoiadores, cada um com ativações específicas, incluindo Unaerp, Açúcar Guarani, Ophicina, MCD e Hotel TRYP by Wyndham Ribeirão Preto.

Serviço

Festival João Rock

Quando: 8 de junho

Onde: Parque Permanente de Exposições, Ribeirão Preto/SP

Informações: www.joaorock.com.br