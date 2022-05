De Bruyne marca 4 gols e deixa Manchester City perto do título da Premier League

(Reuters) – O meio-campista Kevin De Bruyne, do Manchester City, marcou quatro gols, nesta quarta-feira, na vitória por 5 x 1 sobre o Wolverhampton Wanderers para colocar seu time em uma posição de comando para manter o título da Premier League, a dois jogos do fim do campeonato.





O belga marcou três vezes em um período devastador de 18 minutos no primeiro tempo, antes de anotar o quarto após o intervalo, enquanto os torcedores visitantes alternavam entre gritar “Kevin De Bruyne” e “Campeões da Inglaterra”.

A vitória deixa a equipe de Pep Guardiola com 89 pontos, três à frente do Liverpool.

Um segundo título consecutivo da Premier League aliviaria a decepção com a eliminação da Liga dos Campeões, depois que o City caiu nas semifinais e o Liverpool chegou à final.

Em Molineux, De Bruyne marcou o terceiro hat-trick mais rápido na história da Premier League com uma finalização suntuosa aos 7 minutos, um rebote aos 16 e um chute colocado da entrada da área aos 24.

O Wolves ameaçou brevemente uma reação quando Leander Dendoncker fez 1 x 1, mas De Bruyne deu seguimento ao show. Ele marcou um quarto gol aos 15 minutos do segundo tempo e Raheem Sterling completou outra vitória fácil para o City.

O Wolves permanece na oitava posição com 50 pontos.

(Reportagem de Andrew Cawthorne)