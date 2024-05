De Bruyne e Witsel comandam a nova geração da seleção da Bélgica na Eurocopa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 9:43 Para compartilhar:

Kevin de Bruyne, experiente armador do Manchester City, e Axel Witsel, meia do Atlético de Madrid, vão ter a responsabilidade de comandar a seleção da Bélgica na disputa da Eurocopa, que vai ter início no dia 14 de junho e terá a Alemanha como sede do torneio.

A dupla, remanescente da chamada geração de ouro da Bélgica, encabeça a lista de 25 nomes divulgada pelo técnico Domenico Tedesco nesta terça-feira, em Bruxelas. A ausência fica por conta do goleiro Thibaut Courtois, que enfrentou uma temporada de lesões e retorna agora ao Real Madrid.

Embora a presença de De Bruyne, 32, fosse esperada, a inclusão de Witsel, 35, causou surpresa, já que o treinador não o chamou em sua última convocação. Em função da ausência, o atleta chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção nacional.

Tedesco, no entanto, justificou sua opção pelas recentes apresentações do veterano meia pelo Atlético de Madrid. O treinador chegou a viajar para a Espanha a fim de conversar com o atleta sobre o seu retorno.

“Em primeiro lugar, o que importa é a qualidade. Não há dúvida de que o Witsel é um jogador de altíssimo nível e precisamos dele. É experiente e pode ajudar os mais jovens na seleção, independentemente de ser titular”, comentou Tedesco.

Ele ainda pode alterar seu elenco antes do prazo final de 7 de junho, quando as equipes devem entregar a lista definitiva com um mínimo de 23 jogadores e um máximo de 26 atletas. A Bélgica está no Grupo E da Eurocopa e terá como adversários a Eslováquia, a Romênia e a Ucrânia.