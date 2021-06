De Bruyne é operado no rosto e vai se juntar à seleção belga na segunda-feira

Kevin De Bruyne foi submetido a “uma pequena intervenção cirúrgica” no rosto neste sábado e vai se juntar à seleção belga na segunda-feira, disse o técnico da equipe, o espanhol Roberto Martínez, em coletiva de imprensa antes de um amistoso de preparação para a Eurocopa contra a Croácia.

“Decidimos que Kevin de Bruyne passasse por uma pequena cirurgia hoje. Ele se unirá à equipe na segunda-feira”, disse Martínez.

No sábado passado, De Bruyne foi duramente atingido pelo alemão Antonio Rüdiger no segundo tempo da final da Liga dos Campeões, em que seu time, o Manchester City, perdeu por 1 a 0 para o Chelsea. Ele deixou o campo com uma região do olho inchada.

O jogador belga sofreu fraturas no nariz e na órbita do olho esquerdo.

“Era necessário a longo prazo, embora depois das primeiras imagens parecesse que não. Durou 20 minutos e tudo correu bem”, disse Martinez sobre a operação.

De Bruyne certamente perderá a primeira partida da Bélgica na Eurocopa no dia 12 de junho, contra a Rússia.

A operação “não vai adiar a volta de Kevin, pode até acelerá-la”, acrescentou Martínez, que evitou informar uma data para a volta do meia aos gramados.

Os ‘Diabos Vermelhos’, terceiro colocados na última Copa do Mundo, vão jogar no domingo em Bruxelas contra a Croácia, que foi finalista no mesmo Mundial.

Além dos desfalques de De Bruyne e Axel Witsel, que está na última fase de recuperação após uma lesão grave, Eden Hazard também não jogará como titular e vai ficar no banco.

“Eden fez quase tudo no treino, teve uma boa sessão ontem e está se sentindo bem para amanhã. Ele não vai começar o jogo como titular, mas acho que vai terminar”, disse Martinez.

A Bélgica, uma das favoritas da Eurocopa, fará sua primeira partida no dia 12 de junho, contra a Rússia, em São Petersburgo. Dinamarca e Finlândia são as outras equipes do grupo B.

