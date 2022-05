De Bruyne é eleito Jogador do Ano da Premier League pelo 2º ano seguido

O meia belga do Manchester City, Kevin de Bruyne, foi eleito Jogador do Ano pelos torcedores da Premier League inglesa, com seu companheiro de equipe Phil Foden obtendo o Troféu de Jogador Jovem pelo segundo ano consecutivo.

De Bruyne havia conquistado este título na temporada 2019-2020. Na atual campanha, em que pode se sagrar campeão da Inglaterra com os ‘Citizens’, marcou 15 gols e deu 13 assistências.





O belga terminou na frente de outro jogador do City, João Cancelo, de dois do Liverpool, Trent Alexander-Arnold e Mohamed Salah, seguidos na votação por Jarrod Bowen (West Ham), Bukayo Saka (Arsenal), James Ward-Prowse (Southampton) e Son Heung-min (Tottenham).

“Estou muito orgulhoso de ganhar este troféu pela segunda vez”, disse De Bruyne, observando que “há tanta qualidade na Premier League que é uma grande honra ser indicado ao lado de tantos outros jogadores, que também tiveram uma temporada incrível em suas equipes”.

De Bruyne é o quarto jogador a conquistar este troféu duas vezes, depois de Thierry Henry, Cristiano Ronaldo e Nemanja Vidic.

Foden, de 21 anos, também foi decisivo na temporada do City na Premier League, marcando nove gols e dando cinco assistências a seus companheiros de equipe, os mesmos números que já havia alcançado na temporada passada. Ele pode até melhorar essa marca neste domingo contra o Aston Villa, na partida decisiva em que disputa o título com o Liverpool.

Os jogadores comandados pelo técnico espanhol Pep Guardiola têm uma vantagem de um ponto sobre os ‘Reds’ e só dependem de si mesmos para conquistar o título. Eles serão campeões se conseguirem vencer o Aston Villa, atualmente treinado pelo ex-jogador do Liverpool Steven Gerrard, no Etihad Stadium.

