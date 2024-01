De Bruyne brilha em sua volta e City vence Newcastle de virada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/01/2024 - 17:43 Para compartilhar:

O Manchester City venceu o Newcastle de virada por 3 a 2, neste sábado (13), pela 21ª rodada, graças em boa parte à volta triunfante do seu capitão Kevin De Bruyne, que marcou um gol e deu uma assistência cinco meses após o seu último jogo na Premier League.

Atual tricampeão da competição, o City sofreu até o fim, mas o pé providencial de ‘KDB’, de volta após uma lesão sofrida no início de agosto, fez milagres.

O craque belga empatou cinco minutos depois de entrar em campo (74′) e nos acréscimos (90’+1) mandou uma bola milimétrica para o jovem Oscar Bobb, que ajeitou em grande estilo e marcou, jogando um balde de água gelada em St. James Park.

Em um jogo cheio de reviravoltas, o português Bernando Silva abriu o placar para o City, com um espetacular desvio de letra (26′). Os donos da casa conseguiram virar em dois minutos com excelentes chutes de Alexander Isak (35′) e Anthony Gordon (37′).

Esta vitória nos últimos instantes, novamente sem o lesionado Erling Haaland, permite aos ‘Citizens’ (com 43 pontos) ocupar o segundo lugar, ultrapassando o Aston Villa (42 pontos), que poderá recuperar esta posição no domingo, no estádio do Everton.

A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está a dois pontos do líder Liverpool (45), que joga no próximo fim de semana ainda pela 21ª rodada. Os ‘Citizens’ têm um jogo a menos, a ser disputado no dia 20 de fevereiro, contra o Brentford.

O único ponto negativo da viagem do campeão europeu a Newcastle foi a lesão do goleiro brasileiro Ederson, que se machucou no início da partida ao se chocar com Sean Longstaff, que mandou a bola para o fundo da rede mas em posição de impedimento (2′). Ederson saiu mancando seis minutos depois, sem condições de continuar em campo.

– Chelsea vence a terceira –

Mais cedo o Chelsea venceu o Fulham, seu vizinho do oeste de Londres, por 1 a 0, e subiu ao oitavo lugar da Premier League.

Os ‘Blues’ (atualmente em 8º lugar com 31 pontos) ampliaram a invencibilidade nesse clássico que se mantém desde 1979 no campeonato inglês em Stamford Bridge, seu estádio localizado em Fulham Road, próximo à casa dos ‘Cottagers’ (13º, 24 pontos).

O Chelsea precisou de paciência para superar uma equipe disciplinada e compacta na defesa, que quase não deixava espaços para os atacantes adversários.

Coube ao jovem Cole Palmer abrir o caminho rumo à vitória. O atacante inglês converteu um pênalti cometido pelo francês Issa Diop sobre Raheem Sterling.

Aos 21 anos, Palmer não vacilou e marcou seu quinto gol de pênalti na temporada pouco antes do intervalo (45’+4).

O seu total de gols sobe para nove em 17 jogos da Premier League pelo Chelsea, clube para o qual se transferiu vindo do Manchester City no verão passado por 50 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões pela cotação atual) de acordo com estimativas da imprensa. Com a camisa dos ‘Citizens’ ele não havia marcado em 19 jogos do campeonato.

Os ‘Blues’ terão pela frente uma pausa de dez dias antes do próximo jogo, na Copa da Liga, e depois na Copa da Inglaterra. A próxima partida na Premier será no dia 31 de janeiro, contra o atual líder Liverpool.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:





Burnley – Luton Town 1 – 1

– Sábado:

Chelsea – Fulham 1 – 0

Newcastle – Manchester City 2 – 3

– Domingo:

(11h00) Everton – Aston Villa

(13h30) Manchester United – Tottenham

– Sábado:

(09h30) Arsenal – Crystal Palace

(14h30) Brentford – Nottingham

– Domingo:

(11h00) Sheffield United – West Ham





(13h30) AFC Bournemouth – Liverpool

– Segunda-feira:

(16h45) Brighton – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25

2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 16

4. Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 17

5. Tottenham 39 20 12 3 5 42 29 13

6. West Ham 34 20 10 4 6 33 30 3

7. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

8. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

9. Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 -5

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 16 20 8 2 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

