De Bruyne brilha em sua volta e City vence Newcastle de virada

O Manchester City venceu o Newcastle de virada por 3 a 2, neste sábado (13), pela 21ª rodada, graças em boa parte à volta triunfante do seu capitão Kevin De Bruyne, que marcou um gol e deu uma assistência cinco meses após o seu último jogo na Premier League.

Atual tricampeão da competição, o City sofreu até o fim, mas o pé providencial de ‘KDB’, de volta após uma lesão sofrida no início de agosto, fez milagres.

O craque belga empatou cinco minutos depois de entrar em campo (74′) e nos acréscimos (90’+1) mandou uma bola milimétrica para o jovem Oscar Bobb, que ajeitou em grande estilo e marcou, jogando um balde de água gelada em St. James Park.

“A bola foi boa, mas a corrida de Oscar foi incrível. Ele foi muito bem. Observei sua corrida, se ele não tivesse feito isso, eu não teria conseguido dar meu passe”, disse De Bruyne, com modéstia.

Em um jogo cheio de reviravoltas, o português Bernando Silva abriu o placar para o City, com um espetacular desvio de letra (26′). Os donos da casa conseguiram virar em dois minutos com excelentes chutes de Alexander Isak (35′) e Anthony Gordon (37′).

Esta vitória nos últimos instantes, novamente sem o lesionado Erling Haaland, permite aos ‘Citizens’ (com 43 pontos) ocupar o segundo lugar, ultrapassando o Aston Villa (42 pontos), que poderá recuperar esta posição no domingo, no estádio do Everton.

A equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola está a dois pontos do líder Liverpool (45), que joga no próximo fim de semana ainda pela 21ª rodada. Os ‘Citizens’ têm um jogo a menos, a ser disputado no dia 20 de fevereiro, contra o Brentford.

O único ponto negativo da viagem do campeão europeu a Newcastle foi a lesão do goleiro brasileiro Ederson, que se machucou no início da partida ao se chocar com Sean Longstaff, que mandou a bola para o fundo da rede mas em posição de impedimento (2′). Ederson saiu mancando seis minutos depois, sem condições de continuar em campo.

– Chelsea vence a terceira –

Mais cedo o Chelsea venceu o Fulham, seu vizinho do oeste de Londres, por 1 a 0, e subiu ao oitavo lugar da Premier League.

Os ‘Blues’ (atualmente em 8º lugar com 31 pontos) ampliaram a invencibilidade nesse clássico que se mantém desde 1979 no campeonato inglês em Stamford Bridge, seu estádio localizado em Fulham Road, próximo à casa dos ‘Cottagers’ (13º, 24 pontos).

O Chelsea precisou de paciência para superar uma equipe disciplinada e compacta na defesa, que quase não deixava espaços para os atacantes adversários.

Coube ao jovem Cole Palmer abrir o caminho rumo à vitória. O atacante inglês converteu um pênalti cometido pelo francês Issa Diop sobre Raheem Sterling.

Aos 21 anos, Palmer não vacilou e marcou seu quinto gol de pênalti na temporada pouco antes do intervalo (45’+4).

O seu total de gols sobe para nove em 17 jogos da Premier League pelo Chelsea, clube para o qual se transferiu vindo do Manchester City no verão passado por 50 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões pela cotação atual) de acordo com estimativas da imprensa. Com a camisa dos ‘Citizens’ ele não havia marcado em 19 jogos do campeonato.

“É importante para a equipe, na forma como construímos esse processo, se sentir confiante, até mesmo aceitar críticas”, disse o técnico do Chelsea, Mauricio Pochettino.

Os ‘Blues’ terão pela frente uma pausa de dez dias antes do próximo jogo, na Copa da Liga, e depois na Copa da Inglaterra. A próxima partida na Premier será no dia 31 de janeiro, contra o atual líder Liverpool.





— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Burnley – Luton Town 1 – 1

– Sábado:

Chelsea – Fulham 1 – 0

Newcastle – Manchester City 2 – 3

– Domingo:

(11h00) Everton – Aston Villa

(13h30) Manchester United – Tottenham

– Sábado:

(09h30) Arsenal – Crystal Palace

(14h30) Brentford – Nottingham





– Domingo:

(11h00) Sheffield United – West Ham

(13h30) AFC Bournemouth – Liverpool

– Segunda-feira:

(16h45) Brighton – Wolverhampton

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 45 20 13 6 1 43 18 25

2. Manchester City 43 20 13 4 3 48 23 25

3. Aston Villa 42 20 13 3 4 43 27 16

4. Arsenal 40 20 12 4 4 37 20 17

5. Tottenham 39 20 12 3 5 42 29 13

6. West Ham 34 20 10 4 6 33 30 3

7. Brighton 31 20 8 7 5 38 33 5

8. Chelsea 31 21 9 4 8 35 31 4

9. Manchester United 31 20 10 1 9 22 27 -5

10. Newcastle 29 21 9 2 10 41 32 9

11. Wolverhampton 28 20 8 4 8 30 31 -1

12. AFC Bournemouth 25 19 7 4 8 28 35 -7

13. Fulham 24 21 7 3 11 28 36 -8

14. Crystal Palace 21 20 5 6 9 22 29 -7

15. Nottingham 20 20 5 5 10 24 35 -11

16. Brentford 19 19 5 4 10 26 31 -5

17. Everton 16 20 8 2 10 24 28 -4

18. Luton Town 16 20 4 4 12 24 38 -14

19. Burnley 12 21 3 3 15 21 42 -21

20. Sheffield United 9 20 2 3 15 15 49 -34

