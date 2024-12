De Braga Netto a Boninho: Paulo Vieira rouba cena com piadas no ‘Melhores do Ano’ da Globo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/12/2024 - 17:38 Para compartilhar:

O humorista Paulo Vieira foi um dos assuntos mais comentados do Twitter na tarde deste domingo, 15, após a abertura da premiação “Melhores do Ano”, da TV Globo. Ao vivo, o artista chegou a debochar da prisão do general Braga Netto.

“Está no ar o ‘Melhores do Ano’, o programa com mais estrelas da televisão brasileira, não que isso queira dizer alguma coisa, o general tinha quatro estrelas e foi preso do mesmo jeito”, afirmou Paulo Vieira em referência a patente do ex-ministro da Defesa.

O humorista aproveitou ainda para defender o fim da escala 6×1 e, na sequência, exaltou o fato de que neste ano a emissora teve três protagonistas negras em suas novelas. “A Globo tá tão negona que a gente tá tendo que importar loira do SBT, para equilibrar”, brincou o artista, ao citar a contratação de Eliana.

Ainda no primeiro bloco, Paulo Vieira citou a saída de Boninho da TV Globo. “Recado da Globo, Boninho, por favor, devolver chaves da casa do BBB. Vocês viram o Boninho? Apertou o botão de sair, ninguém esperava, ele que desistiu”, afirmou.

Cheio de referências, o humorista chegou a citar o episódio da cadeirada de Datena durante as eleições municipais deste ano ao comentar sobre as regras do tempo para agradecimento após o recebimento dos prêmios pelos convidados.

Ele encerrou sua participação no primeiro bloco brincando com a presença da apresentadora Sonia Abrão no plateia. “Sonia Abrão, já vou falar com você. Só vou dar um recadinho do Cogumelo do Sol antes”, disse.

