De biquíni vermelho, Juliette esbanja sensualidade em ensaio de fotos na praia

Quando o assunto é beleza, Juliette não está para brincadeira: a cantora arrancou suspiros de seus seguidores na última sexta-feira (13), em um ensaio de fotos na praia.





De biquíni vermelho e maxichapéu, a ex-BBB posou com caras e bocas em meio às ondas do mar. Nos comentários, amigos e fãs não pouparam elogios. “É linda demais”, escreveu Giovanna Ewbank. “Sou muito bem casada”, brincou Bianca Andrade, referindo-se à amizade com Juliette. Confira o ensaio:

