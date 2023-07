De biquíni, Sheila Mello aparece dançando e ‘biscoitando’ durante férias

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 8:50 Compartilhe

A eterna loira do É o Tchan!, Sheila Mello, de 44 anos, está curtindo um período de férias, e compartilhando alguns desses momentos com seguidores. Em registros publicados nos stories, ela aparece dançando, de biquíni, e com um gif de ‘biscoito’.

Além disso, a dançarina exibe um corpo sarado durante a preparação para um passeio de barco em um lago.

Anteriormente, antes de aproveitar o sol nas férias, Sheila ainda aparece suada após um treino, e aproveitou para brincar sobre não abrir mão dos exercícios mesmo nas férias. “Estou aqui de férias. A gravidade não tira férias nem eu dos treinos. Treininho bom. Parabéns, loira!”, celebrou.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias