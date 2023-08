De biquíni ‘na laje’, Brunna Gonçalves mostra corpo escultural

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 3:53 Compartilhe

Brunna Gonçalves usou o Instagram nesta terça-feira, 1, para resgatar o “Brazilcore” — tendência que valoriza a cultura brasileira e as cores da bandeira do país. Na rede social, a esposa de Ludmilla compartilhou uma sequência de fotos estonteante que arrematou quase 50 mil curtidas.

Nos cliques, a dançarina aparece vestindo biquíni verde e amarelo com colete verde e sandálias de salto alto. Na mão, ela segura um pacote de biscoitos Globo, tradicionais do Rio de Janeiro. Para captar ainda mais a essência brasileira, Brunna está sentada em uma cadeira de praia no que parece ser a “laje” de uma casa.

Dentre os mais de 2 mil comentários, ela recebeu uma chuva de elogios de fãs. “Tá surreal de bela”, escreveu uma. “Paga a minha conta do cardiologista”, brincou outra.

Confira:

Brunna Gonçalves

