De biquíni, Lexa chama a atenção durante passeio na Itália: ‘Apaixonada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/07/2023 - 9:32 Compartilhe

De férias na Europa, a cantora Lexa aproveitou a quarta-feira, 12, na Ilha de Capri, na Itália. O momento foi registrado no Instagram da artista e está rendendo comentários.

Em uma série de imagens, Lexa aparece de biquíni fio-dental fazendo um passeio de barco pela ilha paradisíaca. “Capri, tô apaixonada por você. Que lugar ENCANTADOR”, escreveu ela.

Nos comentários, anônimos e famosos exaltam a beleza da cantora com mensagens como: “Uma Deusa em Capri”, “O Guimê é sortudo”, “E eu tô apaixonada por você, bebê” e “Facilmente a mulher mais linda”.

A cantora está acompanhada do marido, MC Guimê, com quem reatou o casamento no Dia dos Namorados. Vale destacar que a decisão dividiu opiniões, devido ao que motivou o rompimento do casal: a expulsão do funkeiro do BBB 23 por importunação sexual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias