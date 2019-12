De biquíni, Klara Castanho exibe corpão de dar inveja: “Me processe por parecer muito bonita hoje”

A atriz global Klara Castanho, de 19 anos,mostrou que começou muito bem seu fim de semana. Mais bela do que nunca, apareceu à beira da piscina ostentando um corpo de dar inveja a muita gente, numa sequência de fotos postadas nessa sexta-feira (06).

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex atriz mirim deixou a timidez de lado e na legenda da foto onde aparece usando um biquíni preto, escreveu:

“So sue me for looking too pretty today* (IH ALÁ) [Então me processe por parecer muito bonita hoje]”, brincou Klara . Sem dúvidas, a beleza da famosa chamou a atenção e os elogios não faltaram.