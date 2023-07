De biquíni de fita, Andressa Urach exibe bronzeado e quase mostra demais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 8:32 Compartilhe

A modelo e influencer Andressa Urach, de 35 anos de idade, voltou a chamar a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, 6.

Com quase 3 milhões de seguidores no Instagram, ela decidiu atualizar o bronzeado em uma clínica e compartilhou o resultado com seus fãs.

Para realçar ainda mais o bronze, Andressa optou por usar um biquíni de fita e, logo após a sessão, publicou um vídeo mostrando o resultado e dando uma puxadinha no biquíni para exibi-lo.

Por pouco, ela não acabou mostrando demais. Além da sua silhueta, algumas de suas tatuagens também ficaram à mostra.

Recentemente, a loira retornou ao trabalho na boate “Gruta Azul”, localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Confira o vídeo compartilhado por Andressa abaixo:

