De biquíni, Dani Suzuki posta vídeo em ducha e comemora volta do surf

A atriz Dani Suzuki publicou um vídeo em seu Instagram tomando banho de ducha, de biquíni e exibiu seu corpão em ótima forma neste domingo (7). Na publicação, Dani comemorou o fim da restrição para a realização de esportes no mar no Rio de Janeiro.

“Agora que liberou… estou de volta!!! Como amo estar no mar! Muito obrigada Deus por essa sua criação e muito obrigada meus amigos lindos, sorrir pra vocês no mar é minha alegria!! ps: a praia NÃO está liberada mas esporte no mar SIM!! Liberado e indicado ! Viva o surf!”, comemorou Dani.

