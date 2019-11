De biquíni azul, Luisa Sonza ‘causa’ na web ao posar diante de cenário paradisíaco

Luisa Sonza deixou fãs enlouquecidos ao postar uma foto em que aparece de biquíni azul diante de uma belíssima paisagem litorânea, com mar cristalino e tudo. A foto foi publicada para ela em sua conta oficial do Instagram, na sexta-feira (29).

A cantora caprichou no chão e na pose, com o corpo escultural à mostra. A loira, que é casada com o youtuber e humorista Whindersson Nunes, se destacou na imagem à “la sereia”.

Veja também

• A internet ‘fez tudo com a minha vida’, afirma Whindersson Nunes

• Whindersson Nunes fala sobre depressão em entrevista a Maisa Silva

• De topless e micro short, Luísa Sonza sensualiza nas redes sociais

O post, que conquistou mais de 800 comentários e quase 300 mil cliques em algumas horas, recebeu uma enxurrada de elogios. Luisa foi chamada de “muito gata”, “maravilhosa”, “sereia”, “perfeita” e “deusa”.