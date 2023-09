De alta, namorada contradiz Toguro e defende equipe médica: ‘Tudo para me salvar’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/09/2023 - 21:40 Compartilhe

A influenciadora Nara Paraguai, 25 anos, namorada de Tiago Toguro, 29, usou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para se pronunciar após receber alta hospitalar.

A jovem deu à luz o primeiro filho do casal, Gael, na semana passada e, após complicações, precisou ser intubada.

Já recuperada, Nara agradeceu o apoio dos médicos que a atenderam.

“Obrigada por fazer todo o possível para salvar a minha vida”, disse ela em vídeo publicado no Feed de seu Instagram.

“Obrigada à minha equipe de parto e à maternidade Santa Joana por fazer tudo o possível por salvar a minha vida, e obrigada a cada um de vocês que me acompanham e acompanharam tudo o acontecido!”, escreveu ela na legenda da publicação.

As palavras da influenciadora contrariam as do parceiro. Mais cedo, Toguro havia sugerido que Nara poderia ter sido vítima de erro médico e que ele iria abrir ação para investigar o hospital.

Os médicos precisaram realizar uma histerectomia [cirurgia para retirada do útero] após complicações graves no parto. Também em seu Instagram, Toguro disse, na semana passada, que a namorada tentou um parto normal até o limite, o que não foi possível.

Ela foi encaminhada para uma cesárea, momento em que sofreu a hemorragia.

“A minha recuperação surpreendeu o hospital inteiro, por ter sido muito rápida. Em menos de uma semana eu consegui passar por tudo isso e ainda recebi alta”, comemorou ela ainda no vídeo.

