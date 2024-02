De alfinetada em colegas da Globo a terror dos funcionários: relembre as falas polêmicas de Susana Vieira

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 22/02/2024 - 14:48 Para compartilhar:

No último final de semana, a atriz Susana Vieira, 81, gerou polêmica após alfinetar seus colegas da TV Globo. Em entrevista ao canal Multishow durante a cobertura do Desfile das Campeãs na Sapucaí, Rio de Janeiro, a veterana disse que renovou seu contrato com a emissora em meio a série de demissões em massa.

+Após debochar de colegas demitidos, Susana Vieira tem contrato vitalício e salário alto na Globo

“Tô na Globo! Renovei o contrato com a Globo. Tenho que falar, porque está todo mundo assim…”, afirmou Susana, fazendo gesto com o polegar para baixo, em sinal de desaprovação.

Nos últimos anos, a Rede Globo tem encerrado o contrato fixo de vários artistas veteranos, como Antonio Fagundes, Stenio Garcia, Marieta Severo, Osmar Prado, entre outros grandes nomes. Agora, o objetivo da empresa é cortar os altos salários e fazer apenas um contrato por obra, algo que acaba deixando os atores livres para negociar trabalhos em outras emissoras ou plataformas de streaming.

Contrato vitalício e salário alto na Globo

Em maio do ano passado, o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, informou que a TV Globo resolveu reduzir o valor do salário da atriz Susana Vieira. A justificativa da emissora seria uma suposta redução de custos.

Ainda segundo Lo-Bianco, a Globo estaria tentando negociar com alguns contratados para mantê-los no elenco fixo. O reajuste de Susana reduziria o salário dela em R$220 mil e passaria a receber R$30 mil reais por mês, e não R$250 mil, como recebia anteriormente.

O único adendo do contrato da artista é que ela receberia um acréscimo em seu salário sempre que tivesse algum projeto sendo transmitido pela emissora.

Já de acordo com o portal F5, do jornal Folha de S. Paulo, Susana Vieira renovou com a Globo até 2027. E existe boatos nos bastidores que o contrato da veterana é considerado vitalício.

Susana Vieira é do tipo de pessoa que conquista, ou não, as pessoas pela sua sinceridade excessiva. A IstoÉ Gente lista abaixo algumas falas polêmicas da veterana. Confira!

Vídeo Show

Enquanto estava sendo entrevistada pelo “Vídeo Show”, Susana pegou o microfone da apresentadora Geovanna Tominaga e disparou: “Vou pegar o microfone dela porque ela tá começando e eu não tenho paciência pra quem tá começando”.

Xenofobia

A artista já foi acusada de xenofobia na rede social por conta de declarações feitas apoiando o então juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro. “Eu acho que as pessoas do Norte e do Nordeste não têm conhecimento do que está sendo feito aqui. Tem que espalhar isso para o Brasil”, declarou ela na ocasião.

Modo de tratar

Em uma coletiva de imprensa para a minissérie “Lara com Z”, Vieira não se mostrou nada educada quando ela chamou sua assessora, na frente de todos os jornalistas, e a entregou seu chiclete mascado para que ela jogasse no lixo.

Beijo desagradavél

Suzana viralizou na internet ao dizer que já passou por algumas situações desagradáveis quando estava gravando cenas de beijo nas novelas. “A gente tem que pedir para o diretor, dizer que está demais. Eu tive dois atores na minha vida que tinham mau hálito. Insuportáveis. Eu dava umas indiretas, mas não chegava. Até que eu tive que falar com o diretor: ‘Beijo com hálito gostosinho, igual ao meu’”, contou em entrevista para o programa “Se Joga”, da Globo.

Pouca Carne

Suzana Vieira já criticou Ana Furtado. A atriz disse que a esposa do diretor Boninho tinha “pouca carne” para ser rainha de bateria de uma escola de samba.

Vegetarianos

Em 2017, Suzana Vieira debochou das pessoas que não comem carne. “Amorzinho, quero te falar uma coisa. Eu estou com 75 anos. Ao invés de comer frutas, eu como pão com linguiça. Vocês ‘vegebas’, vegetarianos e o escambau, isso é o que dá a carne dura, beiços grossos”, disse ela na época.

Terror dos funcionários

Em entrevista ao jornal Extra, Susana Vieira gerou polêmica dizer que inferniza seus empregados: “Eu era o inferno dos funcionários. Vejo um pó na mesa de longe! Acho que perdi o resto de ternura que eu tinha quando minha mãe morreu. Eu mudei de personalidade: fiquei uma mulher corajosa, forte, respondona, briguenta. Me senti sozinha pra enfrentar o mundo, segurando a minha família”, contou na ocasião.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias