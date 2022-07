“DC Liga dos Superpets” estreia em 1º lugar das bilheterias nos EUA

Por Rebecca Rubin

LOS ANGELES, Estados Unidos (Variety.com) – “DC Liga dos Superpets”, uma aventura animada sobre os amigos de quatro patas dos super-heróis, estreou em primeiro lugar nas bilheterias domésticas dos Estados Unidos com 23 milhões de dólares arrecadados em 4.313 salas de cinema.

Embora o filme da Warner Bros tenha vendido ingressos suficientes para destronar “Não! Não Olhe!”, de Jordan Peele, nas bilheterias norte-americanas, trata-se de um início mediano, dado o orçamento de 90 milhões de dólares do filme. Claro, a legião dos Superpets não é tão reconhecível quanto Superman ou Aquaman, mas “DC Liga dos Superpets” poderia ter caído mais nas graças do público, dada sua ligação com a DC Comics e seu elenco de voz de alto nível, com Dwayne Johnson e Kevin Hart.

Em tempos de pandemia, “DC Liga dos Superpets” é mais um filme para crianças que tem encontrado dificuldades para estourar na estreia. Filmes voltados para o público familiar têm sido irregulares em termos de bilheteria, o que é preocupante por se tratar de um grupo demográfico que sempre foi uma fonte confiável de receita.

Em termos de receita no fim de semana de estreia, “DC Liga dos Superpets” ficou atrás de “Lightyear”, da Pixar, que estreou com 51 milhões de dólares em venda de ingressos, e “Minions 2: A Origem de Gru”, da Universal, que abriu com 107 milhões de dólares arrecadados.

Mas esse início está alinhado com outros filmes familiares desta era pandêmica, como “Os Caras Malvados” (23,9 milhões de dólares), “Sing 2” (22,3 milhões) e “Encanto” da Disney (27 milhões).

No entanto, “DC Liga dos Superpets” não tem muita concorrência pelas próximas semanas, o que pode funcionar a seu favor. Outro bom sinal é que o público gostou do filme, que conquistou nota “A-” no CinemaScore.

“Esta é uma estreia moderada para os padrões de séries de animação”, disse David A. Gross, que dirige a empresa de consultoria cinematográfica Franchise Entertainment Research. “Recentemente, vários filmes de animação estenderam suas temporadas em cartaz para seis semanas, gerando lucros domésticos saudáveis.”

Como observa Gross, embora vários filmes animados tenham tido um início mais devagar, muitos mostraram muita resistência nas bilheterias. Por exemplo, “Os Caras Malvados” e “Encanto” encerraram suas temporadas em cartaz com 96 milhões de dólares arrecadados na América do Norte. E “Sing 2” teve um resultado ainda melhor, amealhando 162 milhões de dólares com bilheteria.

Outro novo lançamento norte-americano do fim de semana, a comédia de humor negro inspirada em crimes reais dirigida por B.J. Novak, “Vengeance”, mal chegou ao top 10. O filme, que tem restrição para menores de 18, estreou em linha com as expectativas, arrecadando 1,75 milhão de dólares em 998 cinemas. Novak, que também escreveu o roteiro, interpreta um jornalista e podcaster de Nova York que viaja para o Texas para investigar a morte de uma garota com quem ele estava namorando apenas casualmente. O bem avaliado “Vengeance” atraiu principalmente o público masculino (os homens foram 55% dos compradores de ingressos), que deram ao filme uma nota “B+” no CinemaScore.

Com a “DC Liga dos Superpets” ficando no primeiro lugar das bilheterias no fim de semana, “Não! Não Olhe!” caiu para o segundo lugar com 18,5 milhões de dólares arrecadados em 3.807 salas. Até agora, o suspense estrelado por Daniel Kaluuya e Keke Palmer gerou 80,5 milhões de dólares na América do Norte. “Não! Não Olhe!” ainda não estreou nas salas de cinema internacionais.