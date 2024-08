Day McCarthy recebe pena histórica por injúria racial contra filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/08/2024 - 15:48 Para compartilhar:

A socialite Dayane Alcantara Couto de Andrade, conhecida como Day McCarthy, foi condenada a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado após ter sido acusada de praticar racismo contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Trata-se da maior pena já deferida pela Justiça brasileira em caso de injúria racial na história.

A informação foi confirmada por Bruno Gagliasso no X, antigo Twitter. Apesar disso, Dayane vive fora do Brasil e ainda pode recorrer da decisão da Primeira Vara Criminal da Justiça Federal do Rio de Janeiro.

Seu mandado de prisão também não foi expedido pelo juiz. Caso a pena se mantenha, a mulher pode ser extraditada para cumprir pena no Brasil.

Bruno Gagliasso comemora

Nas redes sociais, o ator celebrou, reconhecendo que a pena pode ter sido motivada por sua fama. “Hoje a gente vem celebrar uma vitória contra o racismo. E sabemos que, infelizmente, esta vitória acontece por termos visibilidade e brancos e, portanto, mais ouvidos que a população negra que, desde que foi sequestrada para este país, não para de gritar e sangrar. Nunca é tarde, mas ainda é tarde”, começou Bruno.

“Quando nossa filha Chissomo tinha apenas quatro anos, em 2017, foi alvo pela primeira vez do racismo. Títi, como vocês conhecem, nem sabia que poderia ser vítima assim como ocorre com toda criança preta. O crime veio de uma mulher eugenista, que encontrou na internet o ambiente perfeito para proferir violências hediondas”, continuou.

“Mesmo com todos os nossos privilégios, o caminho foi longo: apenas em maio de 2021 conseguimos oferecer uma denúncia. E somente na última quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, sete anos depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo. A pena? 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado”, escreveu o ator

“Essa á primeira vez que, em reposta ao racismo, o Brasil condena uma pessoa a prisão em regime fechado. Sim, estamos em 2024 e essa ainda é a primeira vez. Apesar de tardio, é histórico. O direito criminal diz que pouco pode ser feito pela reversão da pena, no máximo sua redução. E assim esperamos e seguiremos confiantes na justiça, pois há anos estamos lutando por entendermos que esta vitória não é nossa, mas da nossa filha, coletiva e de toda uma comunidade”, concluiu.

