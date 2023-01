Davos 2023: Marina diz que desafio para ela e ministro da Agricultura é garantir prosperidade sustentável

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/01/2023 - 16:22 Compartilhe





(Reuters) – A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta segunda-feira que o Brasil pode até triplicar sua produção agrícola sem aumentar o desmatamento, destacando durante painel do Fórum Econômico Mundial em Davos que isso é um desafio para ela e para o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

“Podemos dobrar, triplicar a produção agrícola sem derrubar uma árvore, é um desafio para mim e para o ministro da Agricultura”, disse ela.

Marina disse que o país quer prosperidade, mas que seja uma “prosperidade sustentável”. Segundo ela, é preciso atuar em dois trilhos, protegendo o meio ambiente e reduzindo as desigualdades. Para ela, a sustentabilidade não é só do meio ambiente, mas econômica, social e política.





A ministra disse que, durante sua primeira passagem pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ajudou na criação do sistema de monitoramento de desmatamento em tempo real porque queria ser “constrangida”. Disse que é preciso haver um constrangimento ético porque o país é o maior produtor de grãos do mundo.

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília)

