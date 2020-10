Davies sofre lesão grave e pode desfalcar Bayern por até oito semanas

O lateral esquerdo canadense Alphonso Davies sofreu uma grave lesão no tornozelo direito e deve desfalcar o Bayern de Munique de seis a oito semanas, informou o técnico da equipe alemã, Hansi Flick.

“Ele teve uma lesão no ligamento. Um ligamento está rompido, outro parcialmente rompido. Estimamos um afastamento de seis a oito semanas”, explicou Flick após a vitória do Bayern por 5 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, pelo Campeonato Alemão, neste sábado.

O jogador de 19 anos se machucou com apenas dois minutos de partida sem contato com outro jogador ou com a bola. Ele teve que ser auxiliado para sair de campo e foi substituído pelo francês Lucas Hernández.

“Obrigado a todos por suas mensagens gentis. Voltarei mais forte, isso é apenas um solavanco na estrada”, escreveu Davies algumas horas depois no Twitter.

O canadense é titular absoluto no Bayern e esteve em campo em todas as partidas da equipe alemã, sob o comando de Flick, na conquista da Liga dos Campeões 2019-2020.

