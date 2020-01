David Villa se aposenta vencendo a Copa do Imperador japonesa com o Vissel Kobe

O atacante espanhol David Villa encerrou sua carreira como jogador de futebol conquistando a Copa do Imperador japonesa nesta quarta-feira pelo Vissel Kobe, ao vencer o Kashima Antlers por 2 a 0 na final em Tóquio ao lado de seu compatriota Andrés Iniesta.

O atacante de 38 anos havia anunciado em 13 de novembro que sua aposentadoria ocorreria quando o Vissel Kobe encerrasse sua campanha na Copa do Imperador.

Villa não pôde jogar as semifinais no dia 21 de dezembro passado contra o Shimizu S-Pulse devido a uma lesão, mas nesta quarta-feira ele entrou em campo nos últimos momentos da partida, quando substituiu o alemão Lukas Podolski.

A partida desta quarta foi o primeiro jogo oficial a ser disputado no novíssimo estádio olímpico de Tóquio, que sediará as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2020, além das provas de atletismo e algumas partidas de futebol.

O time de Villa e Iniesta abriu o placar no primeiro tempo com um gol contra de Tomoya Inukai (18) e decretou a vitória por meio de Noriaki Fujimoto (38), pouco antes do intervalo.

Com esta Copa do Imperador, o time de Kobe inaugura sua sala de troféus, que estava vazia. E para abrilhantar ainda mais a conquista, ela foi obtida diante de uma das equipes mais bem-sucedidas do Japão, o Kashima Antlers, ex-clube de Zico no início dos anos 90, e vencedor de uma ‘Champions’ asiática, 8 campeonatos do Japão e 5 Copas do Imperador.

Após este título, Villa pendura as chuteiras tendo conquistado 15 troféus ao longo de sua carreira, incluindo a Copa do Mundo de 2010 com a seleção espanhola e a Liga dos Campeões de 2011 com o Barcelona.

Ele é o maior artilheiro da seleção da Espanha (59 gols em 98 jogos).

O atacante espanhol vai investir agora em uma nova franquia americana, o Queensboro FC, em Nova York.

Iniesta, de 35 anos, conta com 36 títulos, inclusive a Copa do Mundo e duas Eurocopas com a seleção da Espanha, além de quatro Champions e nove Ligas espanholas com o Barça.

