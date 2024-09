David rompe ligamento cruzado antes da semi da Copa do Brasil e desfalca Vasco por até 10 meses

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/09/2024 - 15:09 Para compartilhar:

A cena de David abraçado ao joelho esquerdo na maca, saindo de campo do Mineirão, já era um prenúncio de algo mais grave. Companheiro de Vegetti no comando de ataque do Vasco, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e vira desfalque por até 10 meses, aumentando a preocupação da comissão técnica para a semifinal da copa do Brasil, diante do Atlético-MG, nesta quarta-feira e dia 19 de outubro.

David vai passar por cirurgia nos próximos dias, mas já sabe que estará fora até dos estaduais de 2025.Em um prognóstico animador, voltaria a defender o Vasco em maio. Mas pode retornar só em julho, já com o Brasileirão rolando.

O técnico Rafael Paiva colocou o jovem Jean David na vaga de David diante do Cruzeiro. Mas pode reforçar o meio e isolar ainda mais Vegetti na ida da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com a possível volta de Payet e com Philippe Coutinho mais adiantado.

Os meias disputam uma vaga de titular no time do Vasco e Paiva justificou que deixou o francês fora para dar ritmo a outros jogadores – não citou Philippe Coutinho – e que também estava pensando nos próximos jogos, diante do Atlético e também contra o Juventude, no sábado.

Como Adson também está machucado, as outras opções ofensivas seriam os jovens. Além de Jean David, Rafael Paiva tem Rayan, que vinha tendo oportunidades, mas “entregou” o gol da vitória para o Palmeiras em Brasília e acabou na reserva. A definição sai nesta terça-feira, mas só deve ser anunciada momentos antes de a bola rolar na Arena MRV.