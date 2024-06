David Ospina assina com o Atlético Nacional da Colombia

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/06/2024 - 14:08 Para compartilhar:

O experiente goleiro colombiano David Ospina assinou com o Atlético Nacional, time onde estreou profissionalmente em 2005, anunciou o clube em suas redes sociais.

“Hoje você volta com a família linda que construiu (…) O bom filho a casa torna”, disse a mãe do goleiro da seleção colombiana, em vídeo emocionado postado na conta no X do time. Ao final da sequência aparece a camisa do Nacional com o sobrenome Ospina e o número 1 nas costas.

O clube não especificou por quanto tempo contratou o goleiro de 35 anos, que jogará pela Colômbia na Copa América que começa na quinta-feira, dia 20, nos Estados Unidos.

Titular da campanha histórica que levou a Colômbia às quartas de final da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, Ospina teve uma longa carreira na Europa onde jogou no francês Nice, no inglês Arsenal e no italiano Napoli.

Seu último clube, antes de voltar para casa, foi o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores e clube mais vencedor da Colômbia, passa por uma crise esportiva após várias temporadas discretas no torneio local.

jss/gfe/aam

